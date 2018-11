Mann knivstukket i Mo i Rana - to pågrepet

innenriks

De to pågrepne er siktet for grov kroppsskade, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt til NTB.

– Men dette er kun per nå, vi er i en tidlig fase av etterforskningen, understreker han.

Operasjonslederen opplyser videre at det var en relasjon mellom fornærmede og de to pågrepne.

– De har en relasjon, men konkret hva den er, vet jeg ikke nå. De tilhører et miljø som er kjent for politiet, sier Magnussen.

Personen som ble knivstukket, ble sendt til sykehus med skader i en fot.

– Skadeomfanget har vi ennå ikke fått helt klarhet i. Det vi har fått beskjed om, er at han ikke er livstruende skadd, og at han er under behandling, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.06 natt til søndag.

