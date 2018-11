Brukerbetaling større enn mediebransjens annonseinntekter

innenriks

Rapporten viser at inntektene fra brukerbetaling øker, mens annonseinntektene synker.

I 2013 hadde avisene 7.297 millioner kroner i annonseinntekter, mot 4.477 millioner kroner i fjor. Abonnementsinntektene steg fra 4.269 millioner kroner til 5.066 millioner i samme periode.

– Avisenes abonnementsinntekter er i positiv utvikling, og de kommersielle kringkasterne økte sine inntekter i 2017, hovedsakelig gjennom økte brukerinntekter. Når så annonseinntektene fortsetter å falle, gjør det at inntekter fra brukermarkedet i 2017 for første gang er den største inntektskilden for norske medievirksomheter samlet sett, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Annonsefall

Avisenes totale inntekter falt med nesten 19 prosent fra 2013 til 2017 på grunn av fallet i annonseinntektene.

De siste fem årene har avisene hatt et annonsefall på nesten 40 prosent og i fjor tapte avishusene nesten en halv milliard kroner i annonseinntekter. Nedgangen skjer i papiravisene, mens inntektene fra de digitale utgavene var omtrent like store fra 2016 til 2017. Hovedårsaken til nedgangen er ifølge Medietilsynet at Facebook og Google fortsetter å ta markedsandeler.

– Kostnadsreduksjoner gjør at avisene likevel er mer lønnsomme enn andre typer medievirksomheter, sier Velsand.

Økte inntekter

Blant radio- og tv-aktørene er utviklingen i annonsering langt mer stabil. De kommersielle kringkasterne økte inntektene med nesten 30 prosent fra 2013 til 2017. Salg av kanalpakker, strømmetjenester og distribusjon utgjorde nesten 47 prosent av driftsinntektene, mens reklameinntektene gikk ned med 387 millioner kroner i 2017 sammenlignet med året før.

NRK har økt sine inntekter med nesten 11 prosent, noe som hovedsakelig skyldes økningen av kringkastingsutgiftene. På dette området blir NRK kraftig forbikjørt av de kommersielle tv-kanalene som har en økning på 29,2 prosent, mens radiokanaler utenom NRK, inkludert nærradioer, har en økning på 3 prosent.

Norsk mediebransjes samlede driftsresultat i 2017 endte på 1,6 milliarder kroner (inkludert statlig støtte). Det er cirka 650 millioner kroner mer enn året før.

(©NTB)