En person knivstukket på tog ved Oslo S

Vektere på stedet fikk tak i personen som politiet mener står bak angrepet.

Operasjonsleder Tor Jøkling sier til TV2 at politiet antar at én person er skadd, men utelukker ikke at det kan være snakk om flere.

– Vi har fått kontroll på den antatte gjerningspersonen og jobber med den tilskadekomne og med vitner. Vi antar at én person er skadd, men sjekker om det kan være flere skadde, sier Jøkling.

Ifølge operasjonslederen var det tilløp til panikk på stedet. Flere enheter fra politiet og ambulanser var på stedet mandag ettermiddag.

