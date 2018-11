Pressen fraktes til KNM Helge Ingstad

innenriks

Forsvaret vil transportere pressen ut til det havarerte skipet en stridsbåt klokken 12.45 mandag ettermiddag.

– Det vil ikke bli gitt tilgang til å gå om bord på fregatten, skriver forsvaret i innkallingen.

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i nattemørket klokken 4.02 torsdag morgen. Fregatten var på vei tilbake til Haakonsvern etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture. Tankskipet Sola hadde nettopp hentet oljelast på Stureterminalen i Øygarden kommune og var på vei ut. Årsaken til ulykken er fortsatt ukjent.

I samtaleloggen som VG har fått tilgang til, viser kommunikasjonen mellom tankskipet, sjøtrafikksentralen Fedje VTS og KNM Helge Ingstad at det i minuttene før sammenstøtet ble gitt tydelige beskjeder til krigsskipet om å endre kurs og svinge unna før sammenstøtet.

Tankskipet fikk ikke kritiske skader i sammenstøtet og fikk lørdag morgen forlate området hvor kollisjonen fant sted og sette kursen for Storbrittania. Fregatten er sikret til land like ved Equinors oljeterminal på Sture. Med i alt ti vaiere skal havaristen ligge sikkert nok til at våpen og annet utsyr skal kunne hentes ut.

Forsvaret uttalte søndag at det vil ta tid før krigsskipet kan berges og fraktes til Haakonsvern for reparasjon.

(©NTB)