Fregatten Helge Ingstad synker

Fregatten har ligget sikret til land med ni kraftige vaiere, siden kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag forrige uke.

Kystverket opplyste klokken 10 at det bare er radartårnet, samt deler av hekken som stikker opp over vannflaten. Kystverket ønsker å skaffe oversikt over situasjonen både fra land, sjø og fra luften, og avventer tilbakemelding fra Sjøforsvaret for hvordan de planlegger å følge opp den endrede situasjonen.

– Vi fikk varsel i morges klokken 6.17 om at den ligger dypere i vannet og at det er flere vaiere som har røket, så den har sunket ned og lenger ut, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket til VG.

Kystverket har totalt samlet opp 13 kubikkmeter med forurensing

Sjøforsvaret skal ha en presseorientering klokken 11.00 på Haakonsvern.