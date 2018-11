Havarikommisjonen: – Ulykken er komplisert og vil ta tid å undersøke

innenriks

Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) har begge vært på plass i Bergen siden 8. november, samme dag som ulykken fant sted. Totalt 14 personer skal nå gå hendelsen grundig i sømmene, for å finne ut av hva som egentlig skjedde.

– Hovedoppgavene har til nå vært befaring av tankbåten Sola TS, intervjuer av operative mannskaper fra begge fartøyene, innhenting av AIS- og radardata fra Kystverket, samt innhenting og avspilling av VDR fra Sola TS. I tillegg er det gjennomført flere koordineringsmøter med Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell maritime kapasiteter og politiet. Det er også hentet ut og sikret data fra broen til KNM Helge Ingstad, opplyser Statens havarikommisjon i en pressemelding.

Kommisjonen understreker at det er for tidlig å si noe om detaljene rundt hendelsesforløpet, og at ulykken er såpass komplisert at undersøkelsene vil kreve mye tid og ressurser fra flere parter.

