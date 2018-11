Islamist nekter for å ha truet Abid Raja

innenriks

Mohammad er tiltalt for å ha truet Venstre-politiker Abid Raja i 2016.

– Jeg har aldri truet ham, og å si hva jeg mener om ham, finner jeg er innenfor ytringsfriheten. Å si ditt svin, dra til helvete er ikke hverdagskost, men vi sier det her i Norge, sa Mohammad som har bodd i Norge siden han var tre år.

Den 32 år gamle arbeidsledige islamisten sa i Oslo tingrett at han ikke respekterer lover skapt av mennesker. Han la til at han heller ikke ønsket å bo i Norge og hvis det hadde eksistert et land styrt etter den muslimske sharialoven, ville han heller ha flyttet dit.

SMS og YouTube

Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentant Abid Raja på SMS og i en video som ble lagt ut på YouTube i september 2016. Bakgrunnen skal ha vært Rajas utspill og kommentarer i debatten rundt innførselen av et mulig forbud mot religiøse hodeplagg. Den åtte minutter lange videoen må tolkes som en oppfordring til likesinnede av Mohammad til å begå alvorlig vold eller drepe Raja, mener påtalemyndigheten.

Da tiltalen ble lest opp, svarte Mohammad nei på spørsmålet om han erkjente straffskyld. SMS-ene ble sendt i affekt fordi han følte Raja med sine uttalelser mobbet brukere av hijab og nikab, noe medlemmer av hans egen familie gjorde.

I retten brukte han spesielt argumentene om at hans handlinger mot Raja var innenfor rammene av både religionsfriheten og ytringsfriheten norsk lov gir ham. Gjentatte ganger viste han til at utskjelling og nedsettende karakteristikker bare var hans mening og ingen trussel.

Dette er imidlertid verken aktor eller Riksadvokaten enig i.

Fordekt drapstrussel

– Vi mener dette er alvorlig voldstrussel eller en fordekt drapstrussel, kan man si. Hvis retten er enig i dette, så beskyttes ikke dette av ytringsfriheten, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til NTB i en pause i retten.

Videoen ble publisert 27. september 2016, tre dager etter at Mohammad hadde sendt tre tekstmeldinger til Raja. I disse meldingene beskriver han Venstre-politikeren blant annet som et svin, en hund og en vantro og at han ikke har en rett til å kalle seg muslim.

Det samme går igjen i filmen som ble spilt inn med blant andre Arfan Bhatti til stede og hvor det ble lagt inn en såkalt IS-hymne som synges i bakgrunnen.

– Guffent

– Det må være guffent for Raja, for dette er en trussel som aldri blir borte. Vi frykter at noen kan gjøre noe mot ham på bakgrunn av denne videoen. Og det kan føre til at Raja kikker seg over skulderen i mange år framover, sier Ranke.

Mohyeldeen Mohammad uteble da rettssaken egentlig skulle startet 22. oktober. Tirsdag ble det en dramatisk start på det andre forsøket på å gjennomføre trusselsaken mot islamisten som har vært en sentral del miljøet rundt den ytterliggående gruppen Profetens Ummah.

Halvannen time før rettssaken skulle starte ble 32-åringen pågrepet av Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i Oslo og framstilt for varetekt. Politiadvokat Thomas Blom i PST begjærte ham fengslet i fire uker fordi man frykter at han nok en gang vil unndra seg straffeforfølgelse. Etter fengslingsmøtet ble han ført opp i rettssalen hvor han er tiltalt.

Retten avgjorde tirsdag ettermiddag at han må sitte fengslet til rettssaken etter planen skal være ferdig førstkommende mandag, opplyser PST til NTB.

– Ingen trusler

– Han mener at han ikke truet Raja, men at han bare sier hva han og islam mener er riktig om disse hodeplaggene, og at han har lagt seg på det samme nivået i debatten som Raja allerede hadde lagt opp til, sier Mohyeldeens forsvarer, advokat Brynjar Meling, til NTB.

Rajas bistandsadvokat Sven Olle Nohlin spurte om Mohammad hadde noen forståelse for at Youtube-filmen kunne bli oppfattet som truende.

– Overhodet ikke. Den er veldig klar. Det er ikke noen trussel å kalle ham et svin eller å be ham dra til helvete. Jeg vet forskjellen på ytringsfrihet og trusler, sa Mohammad.

Abid Raja skal vitne i saken onsdag.

(©NTB)