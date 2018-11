Mann i 30-årene dømt for å ha voldtatt 13-åring

innenriks

Mannen fra Verdal møtte 13-åringen i februar i år. De to kom i kontakt via en datingapp for homofile og fortsatte deretter kontakten på Snapchat.

13-åringen var redd for at mannen ville fortelle familie og venner om kontakten mellom de to, og at han skulle fortelle alle at 13-åringen var homofil. Gutten gikk derfor med på å møte mannen, som deretter kom på besøk og forgrep seg på gutten. Ifølge dommen sa gutten tydelig ifra at han ikke ville og at han følte seg presset til seksuelle handlinger.

Etter besøket skal mannen ha bedt om nye møter med 13-åringen og forsøkte å true med å sladre dersom han ikke gikk med på det. Da valgte 13-åringen å fortelle sin mor om det som hadde skjedd og saken ble anmeldt og rullet opp.

Den dømte mannen erkjente seg skyldig i tiltalebeslutningen og er, i tillegg til fengselsstraffen, dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til 13-åringen.

(©NTB)