Mann tiltalt for overgrep på 65 asiatiske jenter

Ifølge den omfattende tiltalen bestilte mannen fra Sunnmøre, overgrep i Asia, som han satt og så på hjemme. Overgrepene skal ha skjedd i løpet av en periode på over ett år og mot små jenter helt ned i 3-4-årsalderen.

Mannen må møte i Søre Sunnmøre tingrett i januar 2019. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sier til NRK at det er en alvorlig sak, med en strafferamme på 21 års fengsel.

Politiet skal ha fått vite om mannen via amerikansk politi, som meldte fra til Kripos på bakgrunn av mannens internettaktivitet.

Det var avisen Møre-Nytt som omtalte saken først.

Mannen skal ha operert under navnet «grovie4u1» og chattet med mellommenn, som skal ha sørget for at overgrepene ble utført, filmet og strømmet til datamaskinen hans. I tillegg skal han ha medvirket ved å betale, gitt instruksjoner og uttrykket tilfredshet når overgrepene ble gjort.

Totalt er han tiltalt for 129 forhold, der mange omtales som særlig smertefulle eller krenkende.

Mannen er også tiltalt for å ha tatt bilder underveis i overgrepene og lagret dem. Fra ett av overgrepene skal han, ifølge tiltalen, ha tatt 209 skjermbilder. 1. februar 2016 fant politiet om lag 36.000 bilder og filmer som viste seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge politiet er det beslaglagt 330 dataeiendeler, det vil si CD-plater, VHS-kassetter, PC-er, harddisker og minnepenner, skriver NRK.

