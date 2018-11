KrF stemte for rødgrønt tannforslag

innenriks

Etter behandlingen i helse- og omsorgskomiteen lå det nemlig ikke an til at forslaget skulle få flertall. Komitéflertallet stemte for å ikke vedta forslaget, med støtte fra KrF og komitéleder Olaug Bollestad. Men da saken kom opp i Stortinget torsdag, hadde KrF snudd. Forslaget fikk overraskende flertall, skriver Frifagbevegelse.

– Ofte henger dårlig tannhelse sammen med sosial status. Kristelig Folkeparti er opptatt av og har et mål om å utjevne sosial ulikhet innenfor tannhelse, ikke minst for alle dem som trenger det aller mest. Derfor vil Kristelig Folkeparti være med på et forslag som vi ikke har kommet med i, sa Bollestad i sitt innlegg i debatten.

Arbeiderpartiets tannhelsepolitiske talsperson Tellef Inge Mørland er veldig glad for støtten. Han synes det er spesielt interessant at KrF stemmer mot regjeringens syn etter at de på sitt ekstraordinære landsmøte valgte å søke regjeringsforhandlinger med dagens regjering.

Forslaget som fikk flertall, ber regjeringen om en gjennomgang av refusjonsordningene, om å hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet for å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling, og å forbedre og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

– Dette vedtaket er helt tydelig. Regjeringen må nå gå til verks og utrede hvordan man kan styrke tannhelsen for dem som trenger det mest. Vi bidrar selvsagt gjerne i arbeidet og har flere innspill til hvordan det kan gjøres på best mulig måte. Vi har for eksempel foreslått et eget innslagspunkt i dagens trygdeordning for økonomisk svakerestilte, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening.

