Politiet etterforsker dødsfall etter trusselsituasjon i Averøy på Nordmøre

innenriks

Væpnet politi rykket ut til en uavklart trusselsituasjon på en privat adresse etter meldinger i 18-tiden onsdag kveld om at en person hadde oppført seg truende. Ved politiets ankomst ble det funnet en død person på stedet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter klokka 19.50. Like etterpå rapporterte NRKs reporter på stedet at politiet gikk ut av huset med en person. Politiet understreket av denne personen ikke har noe med dødsfallet å gjøre.

Deretter sa politiet til NTB at de hadde hatt en truende situasjon, men at politiet nå hadde kontroll.

– Det er uavklart hva som har skjedd, og vi betegner derfor dødsfallet som mistenkelig, sa operasjonsleder Sindre Molnes til NTB.

Leter ikke

Klokka 23.40 vil ikke politiet si noe om hvorvidt det er en sammenheng mellom trusselsituasjonen og funnet av den døde mannen.

– Det kan være flere muligheter her, uten at vi skal gå inn på dem. Vi jobber med å bringe på det rene hva som har skjedd. Kriminalteknikere og taktiske etterforskere jobber på stedet fremdeles og vil nok holde på en god stund, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han opplyser at etter flere timers forsøk er pårørende varslet om at mannen er død. Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke gi noen detaljer om mannens alder, om han bodde på adressen eller annet.

Tidligere på onsdag kveld avviste politiadvokat Inger Ferstad overfor NRK at de leter etter en gjerningsperson, men samtidig ville hun ikke utelukke at det kan ha skjedd noe kriminelt.

Mulig krisestab

Rådmann Berit Hannasvik i Averøy sa onsdag kveld at hun foreløpig ikke var formelt orientert om situasjonen, men opplyste at de har klare prosedyrer ved kriser i kommunen.

– Vi venter på beskjed fra politiet og setter krisestab når de ønsker det. Da skal vi følge opp innbyggerne våre og ta vare på dem, sier Hannasvik til NRK.