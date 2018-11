Presidentskapet vil fortsatt la partiene utpeke medlemmer til nobelkomiteen

innenriks

I fjor ble det bråk da Frp ville gi stortingsvara og tidligere partileder Carl I. Hagen en plass i den prominente komiteen som deler ut Nobels fredspris. Det førte til at Stortinget vedtok at verken sittende stortingsmedlemmer eller varamedlemmer kan sitte i komiteen. Nå har både et utvalg av stortingsmedlemmer og presidentskapet vurdert om det skal gjøres andre endringer i valgprosessen.

Flertallet i presidentskapet går inn for at medlemmer velges etter forslag fra partigruppene basert på deres forholdsmessige størrelse, som i dag.

I innstillingen, som ble klar torsdag, heter det at medlemmer bare kan gjenvelges én gang, det vil si at de kan sitte maksimalt tolv år i komiteen. Det er også besluttet at ledere i internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer ikke skal velges som medlemmer i Nobelkomiteen. Dette skal ikke ha tilbakevirkende kraft og dermed blir ikke Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, kastet ut av komiteen.

Visepresident Abid Raja (V) foreslo en ny ordning, der det settes ned en valgkomite og presidentskapet leverer en innstilling basert på deres anbefaling, som Stortinget så stemmer over.

Men flertallet i presidentskapet mener dagens ordning sørger for en demokratisk prosess, og at de som velges, representerer ulike samfunnssyn.

