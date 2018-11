Drapssiktet 16-åring utspurt av ekspert på barneavhør

innenriks

Fredag ble 16-åringen framstilt for forlenget fengsling i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Kravet fra etterforskerne var det samme som for to uker siden: To ukers varetekt med brev-, besøks- og medieforbud, samt delvis isolasjon. 16-åringen møtte ikke til fengslingsmøtet, men samtykket ikke til videre fengsling.

– Han samtykket ikke til videre varetekt. Jeg kommer ikke til å gå inn på begrunnelsen for dette nå, sier 16-åringens forsvarer, advokat Nora Hallén til NTB.

Sør-Gudbrandsdal tingrett ga sent fredag ettermiddag politiet medhold i begjæringen, med unntak om at brev fra foreldrene bare omfattes av brev- og besøkskontroll, får NTB opplyst.

Dermed kan gutten få besøk av foreldrene, men under oppsyn.

Lot seg avhøre

Torsdag ble det første avhøret av gutten holdt. Tidligere er det gjennomført uformelle samtaler med 16-åringen som holdes i forvaring i regi av Kriminalomsorgen.

– Det er klart spesielle utfordringer med å avhøre så unge mennesker. Avhøret torsdag skjedde ved hjelp av en spesialutdannet person som har kompetanse på avhør av barn, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Gutten er siktet for å ha drept en 16 år gammel jente i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland onsdag 31. oktober. I tillegg er han siktet for grov kroppsskade mot en voksen mann som ble påført kutt i beinet da han kom til åstedet.

Etterforsker for fullt

Grimstad vil ikke kommentere detaljer fra etterforskningen, men opplyser at politiet har sikret alt som kan tenkes å ha betydning for etterforskningen, både digitale spor og andre spor.

Den 16 år gamle jenta ble onsdag begravd fra Sødorp kirke i Nord-Fron kommune. Oppmøtet i kirken var så stort at en tilstøtende bygning ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen.

Politiadvokaten vil ikke si hva politiet vet om et mulig motiv, men gjentar at den eneste kjente relasjonen mellom de to var via skolen.

– Vi at de har gått i samme klasse tidligere og at de gikk på samme skole nå. Noen ytterligere relasjon mellom de to er ikke kjent, sier Grimstad.

