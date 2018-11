VG: Sykepleierforbundet boikotter lockout

innenriks

– Jeg kan bekrefte at vi mener NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven, sier hun til VG.

By har tidligere uttalt at den varslede lockouten ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk, og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren. Vi har hatt en lovlig streik gående i tre uker og har ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad. Vi vet at det er virksomheter som har sendt inn søknader om dispensasjon til NHO, men det er stoppet der og er ikke gått videre til oss, sa By til NTB torsdag.

NHO Service og Handel varslet torsdag lockout fra 20. november. Det betyr at totalt 500 sykepleiere ikke får gå på jobb førskomemnde tirsdag. Direktør Anne-Cecilie Kaltenborn sier til NTB at hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun.

