To alvorlig skadd i knivstikking på utested i Oslo

Den første meldingen som kom inn til politiet like før klokken 2.30 gikk ut på at det hadde vært et slagsmål på utestedet som ligger i Brenneriveien i Oslo.

– Men da vi ankom stedet viste det seg at det sannsynligvis var snakk om knivstikking, fortalte operasjonsleder Marita Aune til NTB like etter hendelsen.

Tidlig søndag morgen er det fremdeles ikke gjort noen pågripelser i saken, og Aune sier til TV 2 at de heller ikke har kontroll på den tredje personen, som ble sett løpende fra stedet.

– Det er vanskelig å si hva som er årsaken til at vedkommende ikke lenger var på stedet da politiet ankom, og vi er også usikre på hvilken rolle personen har i saken. Men fordi personen skal være skadd anses det som en fornærmede, sa Aune til NTB natt til søndag.

Hun sier at det ikke jobbes ut fra at den skadde også er gjerningspersonen.

Alvorlig skadd

De to fornærmede er fraktet til Ullevål sykehus. Aune ønsker ikke å oppgi kjønn eller alder på dem.

– Begge har stikkskader og betegnes som alvorlig skadd, opplyste hun til NTB klokken 4.40.

Ifølge TV 2 var begge personene bevisst da nødetatene ankom, men en mistet bevisstheten på vei inn i ambulansen.

Angrepet skal ikke ha vært rettet mot tilfeldige personer, men ifølge Dagbladet kan det være snakk om et gjengoppgjør.

Folksomt utested

Ifølge vitner på utestedet Blå rett ved Grünerløkka hørtes det først et kraftig smell, sannsynligvis fordi en flaske ble knust i gulvet, før to personer som blødde fra overkroppen kom ut.

– Utestedet er nå stengt og avsperret slik at politiet kan gjennomføre nødvendige undersøkelser, sier Aune og tilføyer at det kan være mange vitner til hendelsen.

– Det er natt til søndag, og det var mye folk både inne og utenfor utestedet. Vi har nok å ta tak i.

Politiet jobber på stedet med åstedsundersøkelser, i tillegg til at krimteknikere er stedet. Videoovervåking skal også gås gjennom.

Politiet har ikke kontroll på noe mulig stikkvåpen.

