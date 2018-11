Lotteritilsynet til aksjon mot pengespillnettverk

innenriks

I september i fjor ble det opprettet tilsyn mot 28 selskaper som er registrert i Storbritannia, alle med postboksadresse i Stockholm og samme kontaktperson, skriver Dagens Næringsliv. Nettverket brukte forlatte domener som «barneoya.no» og «lykkebarna.no» til å formidle lenker til pengespill.

– Denne saken er blant de største når det gjelder antall nettsider vi har reagert mot, sier seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet.

De fant 240 .no-domener som enten var lenket til kasino- og pengespillsider eller til sider som markedsfører pengespill.

– Vi reagerer på at det i den ulovlige markedsføringen av pengespill blir brukt nettsider som har et annet innhold enn det navnet skulle tilsi. Dette er både ulovlig og villedende, sier Kjelsnes, som sier tilsynet har reagert mot samme aktør to ganger tidligere.

Det svenske domeneselskapet som håndterer kommunikasjonen for de 28 selskapene og hjelper kunder å ta hånd om domener, sier det har jobbet for at tilsynet skal bli fornøyd.

– Det skal ikke være slik at kunder vi har bryter med norske lover, sier direktør Rickard Vikström, som ikke ønsker å si hvem kunden hans er.

Norske ip-adresser er nå blokkert fra de 240 nettsidene.

