Taxfree-finte i budsjettinnspurten

Utvidelsen som ble gjort i taxfree-ordningen i 2014, reverseres etter at stortingsflertallet tirsdag ble enige om at den gamle ordningen skal gjeninnføres fra 2020, melder NRK.

– En viktig sak og en gledelig seier for oss, sier KrFs første nestleder Olaug Bollestad.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ble bedt om å kommentere saken da han kom til nye budsjettforhandlinger tirsdag ettermiddag. Han var ikke helt oppdatert om det som foregikk i stortingssalen, men forsvarte KrFs rett til kjempe for egen politikk

– Vi er fremdeles ikke i regjering. Vi stemmer for de forslagene vi er for i Stortinget. At det er uenighet i noen saker, tror jeg er godt kjent for alle, sier Ropstad.

Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra KrF om det partiet kaller «en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk». KrF ville i utgangspunktet bare be regjeringen vurdere en omgjøring av ordningen fra 2014, men Ap kastet seg på saken og forslo full reversering.

Forslaget hadde flere elementer, både reversering av kvoteforholdet mellom tobakk og alkohol, merking av vin- og spritflasker og innskrenking av åpningstiden for restauranter og utesteder.

Frp lite fornøyd

Fremskrittspartiets helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen har liten sans for at KrF kommer med dette forslaget akkurat nå. Hun utelukker ikke at det blir omgjort i regjeringsforhandlingene.

– Midt i forhandlinger om statsbudsjett og i oppstart av regjeringsforhandlinger hopper altså KrF på er benkeforslag fra Ap om å reversere taxfreekvoten. Det synes jeg ingenting om. Ingen skal være i tvil om at Frp ikke støtter disse forslagene. Overskudd fra taxfree-salget finansierer småflyplasser og rutefly i distriktene. Dagens taxfreekvote er allerede liten, fortsetter hun.

Fra sommeren 2014 ble det mulig å «veksle inn» tobakkskvoten i mer vin eller øl. Finansdepartementet har beregnet at statens inntekter kan øke med 150 millioner kroner ved en slik endring, men sier at anslaget er usikkert.

Undring også i Høyre

Ifølge NRK ble KrF-støtten til Ap-forslaget mottatt med undring også i Høyre.

– Dette kom veldig brått på oss. Det er spesielt at KrF bare går hen å gjør dette mens vi sitter og forhandler om statsbudsjettet og er i gang med sonderinger om regjeringssamarbeid, sier en sentral kilde i partiet.

Vedtaket i Stortinget tirsdag omfatter også at alkohol skal merkes med ingredienser og advarsler om helsefaren for gravide og sjåfører. Hvordan merkingen skal gjøres i praksis er ikke avklart.

– Nær sagt alle vet at man ikke skal kombinere alkohol med graviditet og bilkjøring. Helseadvarsler på alkohol vil ikke gi noen reell helseeffekt. Vi kan ikke sette helseadvarsler på alt som er farlig, sier Bruun-Gundersen.

Norge kan vise vei

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis er godt fornøyd med endringen i kvoteordningen.

– Endringen førte til en økning av det avgiftsfrie alkoholsalget, og taxfreeordningen har nå fått et omfang som truer både folkehelse og vinmonopolordningen, sier fungerende generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

Actis stedlige representant i Brussel, Mariann Skar, sier at Norge nå kan gå foran EU i merkesaken, og åpne veien for at enda flere EU-land tar forbrukernes rettigheter på alvor og merker alkoholholdig drikke.

