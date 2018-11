Konsernsjefen i Nortura slutter – får 12 måneders etterlønn

innenriks

I en pressemelding skriver Nortura at resultatene ikke har stått til styrets forventninger, ifølge Dagens Næringsliv.

– I det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer. Styret ser seg derfor nødt til å gjøre denne endringen nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaa.

Hun sier at hun er takknemlig for den innsatsen Kolberg har gjort gjennom 20 år for Nortura og de siste fem som konsernsjef.

Ifølge E24 har Kolberg rett på å beholde sin lønn og sosiale ytelser i 12 måneder hvis konsernet sier ham opp. Nortura-sjefens årslønn var i fjor på 3,7 millioner kroner, noe som tilsvarer nesten 310.000 kroner i måneden.

Den avgåtte sjefen vil altså få minimum dette etter at arbeidsforholdet nå er opphørt.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen er konstituert som ny konsernsjef inntil videre. Styret opplyser at jakten på Kolbergs etterfølger starter umiddelbart.

