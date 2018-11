Senterpartiet vurderer mistillit om terrorsikring – krever kraftig styrking av politi og forsvar

innenriks

Det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med NTB samme dag som statsminister Erna Solberg (H) skal møte i Stortingets muntlige spørretime.

– Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringen har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, sier han.

Vedum fremholder at det er sakens alvorlighet som gjør at partiet vurderer mistillit, men understreker samtidig at spørsmålet ikke er endelig behandlet i partiets stortingsgruppe.

Riksrevisjonen har påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Manglene ble påpekt etter 22. juli-terroren i 2011.

Et eventuelt mistillitsforslag vil bli tatt stilling til i forbindelse med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avgir sin innstilling i saken 29. november.

Pakke

Trusselen om mistillit kommer samtidig med en omfattende pakke med forslag som partiet fremmer i Stortinget onsdag:

* Stanse regjeringens kutt i Heimevernet, øke til 45.000 soldater og gjenopprette det nedlagte Sjøheimevernet.

* Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal gjelde per politidistrikt.

* Sette av penger til å forsere arbeidet med grunnsikring av skjermingsverdige objekter slik at målet kan nås innen 2022.

* Sette av penger til bedre samvirke mellom politiet og Forsvaret.

* Sikre transportberedskapen til politiet i Nord-Norge permanent, fortrinnsvis ved å beholde ni Bell-helikoptre på Bardufoss.

Ser fremover

Vedum varsler samtidig at Senterpartiet kommer til å ta opp beredskap i bredt med Solberg i spørretimen. Der vil han kreve svar på hva hun har tenkt å foreta seg for å rette opp manglene som er blitt blottlagt i Riksrevisjonens rapporter og flere høringer om saken.

– Det viktigste er om regjeringen er villig til å gjøre ting fremover, understreker Vedum.

– Vi utfordrer Høyre og Fremskrittspartiet, men også Arbeiderpartiet til å si hva de tenker om politi og forsvar fremover. I hovedgrepene i beredskapspolitikken har Ap vært enig med Høyre og Frp, sier han.

Vedum mener den politiske prestisjen som lå i å gjennomføre politireformen raskt, er et stort problem.

– Da er det ikke rart at man har hatt dårlig kapasitet til samhandling mellom politi og forsvar.

Mistillit

Verken Arbeiderpartiet, SV eller KrF utelukket etter den lukkede høringen 22. oktober at saken kan ende med mistillit.

– Vi har ikke konkludert ennå, og vi utelukker ingen utfall, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan da.

Statsminister Solberg innrømmet i den åpne høringen om objektsikring 27. august at regjeringen burde kommunisert «bedre, tydeligere og tidligere» til Stortinget.

– Vi burde tatt med mer samlet informasjon til Stortinget, og ikke stykkevis og delt. Det tar jeg kritikk på, sa Solberg.

Etter den lukkede høringen sa statsministeren følgende:

– Nei, jeg mener ikke vi har feilinformert Stortinget. Men jeg mener vi kunne vist kompleksiteten og utfordringene med dette arbeidet i en bedre og bredere sammenheng, på et tidligere tidspunkt.