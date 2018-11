Solid fremgang for Ap – KrF under sperregrensen i ny måling

innenriks

Det er første gang siden i fjor sommer at Arbeiderpartiet passerer 30 prosent på målingene Ipsos utfører for Dagbladet. Det er en fremgang på 5,2 prosentpoeng fra oktobermålingen.

– Det er naturlig at den halvparten av KrF som ikke vil inn i en regjering med Frp, ser seg om etter andre alternativer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han mener også at abortsaken forklarer fremgangen.

Målingen ville gitt et solid rødgrønt flertall, med 94 mandater på Stortinget for Ap, Sp og SV dersom dette hadde vært et valgresultat.

KrF havner under sperregrensen i målingen med en oppslutning på 3,3 prosent, noe som er en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng. Partiet har mistet stemmer til både Ap og Sp, ifølge målingens bakgrunnstall.

Også regjeringspartiet Venstre er under sperregrensa med en oppslutning på 3,6 prosent (-1,5). Samtidig går Frp fram til 12,8 prosent (+2,4), mens Erna Solbergs Høyre faller til 23,1 prosents oppslutning (-3,2).

Solberg selv mister også støtte. Andelen som mener hun gjør en god jobb som statsminister har falt fra 48 prosent i oktober til 43 prosent i november, og andelen som mener hun gjør en dårlig jobb har økt fra 9 til 14 prosent i samme periode.

De øvrige partiene får denne oppslutningen i målingen: Rødt 3,6 (-0,4), SV 6,1 (-1,6), MDG 2,5 (-0,3), Sp 11,7 (-1,1).

