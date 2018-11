Fritidsbåt med 56 år gammel mann om bord fortsatt ikke funnet

innenriks

– Vi har ikke gjort noen funn etter å ha søkt i hele natt med flere fartøy, sier redningsleder Eric Willasen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Den savnede har lang erfaring på sjøen, opplyser politiet i en pressemelding.

– Det er nå igangsatt strandsøk i Austrheim kommune i Hordaland. Dette utføres ved hjelp av frivillige og ledes av Vest politidistrikt, heter det videre.

Trapper opp letingen

Fly, helikopter og båter har søkt i over et døgn etter den 31 fot lange fritidsbåten som ble meldt savnet fredag formiddag på vei fra Sandnessjøen til Bergen. Natt til lørdag deltok fire båter fortsatt i søket. På morgenen ble letingen trappet opp.

– Vi øker innsatsen og vil ha to helikoptre og totalt åtte fartøy med i søket, sa Willasen lørdag morgen.

Senere på dagen opplyser Hovedredningssentralen at hele 20 båter deltar i søket, sammen med to helikoptre og to fly. De ber om tips fra folk som kan ha sett båten fredag mellom klokka 9 og 11.

Både redningsselskapet, Røde Kors og mannskaper fra Forsvaret deltar i letingen. Strandletingen ledes av politiet, mens kystvaktskipet Bergen leder letingen til sjøs.

Småbåter hjelper til

Søket har vært konsentrert rundt Fensfjorden, som ligger på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Frivillige skal nå gå langs sjøkanten der det er mulig, og det blir også satt inn småbåter som skal lete fra sjøsiden.

– Vi starter søket i Austrheim i Nordhordland, men det kan bli aktuelt å utvide søket til også å omfatte nordsiden av Fensfjorden utover dagen, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

– Det er ganske mye som tilsier at siste posisjon er i Fensfjorden. Vi vet når han startet og farten hans, og det passer godt med to observasjoner som er gjort og mobilspor og radarplott vi har fått tilgang til, forklarer Willassen.

Samtalen brutt

Den savnede båtføreren var på vei fra Sandnessjøen til Hjellestad utenfor Bergen for å selge båten.

Det var en kamerat som meldte mannen savnet. I løpet av en telefonsamtale hørte kameraten noe han mente var unormalt, og så ble samtalen brutt, og han fikk ikke kontakt da han ringte opp igjen.

