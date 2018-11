Erik Solheim slår tilbake mot FN

innenriks

Solheim hevder overfor Aftenposten at FNs revisorer blant annet hemmeligholder opplysninger han har kommet med.

I den kritiske rapporten, som NTB omtalte lørdag, heter det at Solheim regelrett oppfordret til regelbrudd og ga sine ansatte råd om at «det er bedre å be om tilgivelse for å gjøre feil enn å vente på godkjennelse av alt mulig i et dysfunksjonelt byråkrati».

Solheim trakk seg tirsdag som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) etter at både han og UNEP fikk skarp kritikk for sin reisevirksomhet. Nå slår han kraftig tilbake mot påstandene i rapporten.

– Jeg oppfordret ingen til å bryte regler, men jeg har konstant oppfordret til å bekjempe byråkratiet i FN, skriver han i en epost til Aftenposten.

I FN-rapporten blir han blant annet kritisert for å ha reist til Paris to dager etter at han tiltrådte for å ha et møte i én dag, men ble der i én måned.

– Reisen til Paris var for å ferdigstille mitt arbeid i OECD og for å ha sommerferie. FNs daværende visegeneralsekretær Jan Eliasson (nummer to i FN) ba meg starte formelt i Nairobi i juni 2016 for så å komme tilbake for fullt i august etter ferien, sier Solheim, som påpeker at denne forklaringen ikke er tatt med i rapporten.

– Det er ikke lett å forstå hvorfor revisorene hemmeligholder informasjon vi har gitt dem gjentatte ganger, men fortsetter med grunnløse påstander, sier Solheim.

