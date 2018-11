Kraftig oppsving på Oslo Børs

innenriks

Oppturen kommer etter et fall på 1,4 prosent fredag. Fallet de siste sju dagene er dermed nede i 1,5 prosent. Børsen har totalt falt rundt 10 prosent siden toppen i slutten av september. Mandag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,15 milliarder kroner fordelt på 108.000 handler.

Forklaringen på oppturen er at oljeprisene har økt markert det siste døgnet. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 60,7 dollar på spotmarkedet da børsen stengte mandag. Fredagens sluttpris var 59,2 dollar fatet. Amerikansk lettolje ble solgt for 52,1 dollar fatet.

Equinor var en av dagens vinnere med en økning på 2,7 prosent til 199,10 kroner. Subsea 7 toppet vinnerlisten blant de mest omsatte på hovedindeksen med en kursvekst på 5,4 prosent. DNB gikk opp 1,9 prosent og Telenor økte 2,4 prosent.

Blant de mest omsatte var det bare Marine Harvest som gikk ned, selskapet hadde et beskjedent fall på 0,1 prosent.

De europeiske børsene hadde også en grei dag. DAX 30 i Frankfurt økte med 1,4 prosent. I Paris steg CAC 40 med 1 prosent, og i London gikk FTSE 100 opp 1,2 prosent.

