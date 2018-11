To menn siktet for drap etter dødsbrann på Romerike

innenriks

De to ble pågrepet natt til søndag. De to mennene er henholdsvis 32 og 57 år gamle, bekrefter politiet overfor NTB.

– To menn er siktet for brudd på straffelovens paragraf 275, drap, og begge er fengslet på grunn av faren for bevisforspillelse sier politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt til NTB.

Han ønsker ikke å si noe om forholdet de to har til avdøde, men opplyser at ingen av dem har adresse der brannen oppsto i et boligområde på Leirsund,

Ingen av de to siktede mennene erkjenner straffskyld, ifølge advokatene Dag Svensson og Gunhild Lærum, som forsvarer de to.

Begge de siktede ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett, som etterkom politiets begjæring om fengsling i fire uker, hvorav to uker med brev- og besøkskontroll.

Berge ønsker foreløpig ikke å kommentere noe rundt dødsårsaken eller årsaken til brannen.

– Det vil bli gjennomført ytterligere tekniske undersøkelser på åstedet i morgen, tirsdag, opplyser Berge til Romerikes Blad.

Brannmannskapene rykket ut til brannen i den kommunale leiligheten like før klokken 16.30 fredag ettermiddag. Allerede etter 25 minutter fikk brannvesenet kontroll over flammene. Samtidig var det klart at en person hadde mistet livet i brannen.

Den omkomne i brannen vil bli obdusert, opplyser politiet.

