Stortingsflertallet gir veteraner ankerett

– Dette er en viktig seier i kampen mot bruk og kast av norske soldater, og for en verdig behandling av skadde veteraner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Utenriks- og forsvarskomiteen avga sin innstilling i saken for en snau måned siden. Da hadde Rødt og SV klart å få flertall for sitt syn om at også veteraner som er blitt påført skader i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010, skal få tilbake ankeretten i erstatningssaker. Denne retten mistet de i 2017 da den nye forsvarsloven trådte i kraft.

– Det er denne skammelige politikken vi nå har fått gjennomslag for å reversere, sier Moxnes.

– Siden vi kunngjorde forslaget i vår, har vi fått flere henvendelser fra veteraner. I ett av tilfellene vi kjenner til, vurderer vedkommende nå om han skal selge bilen eller huset for å betale advokatutgifter til å føre klagesaken i retten, ettersom han ble skadd etter 1. januar 2010 og derfor ikke har noen kostnadsfri ankemulighet. Det haster å gi disse veteranene en reell klagemulighet, sier Moxnes.

– Ikke hale ut tiden

KrF som kan havne i forhandlinger om regjeringssamarbeid på nyåret, passet på å gi regjeringspartiene støtte for at et regjeringsoppnevnt utvalg skal komme tilbake med et forslag til en ny klageinstans. I dette utvalget deltar også veteranenes egne organisasjoner.

Dette ser imidlertid opposisjonspartiene på som helt unødvendig, all den tid man allerede har en klageordning for veteraner som ble påført skader i utenlandsoperasjoner før 1. januar 2010.

– Vi ønsket en umiddelbar løsning, å videreføre dagens ordning også for de med skader fra etter 1. januar 2010. Når flertallet ikke ville forplikte seg til det, men ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til ankeinstans, er det viktig at regjeringen ikke haler ut tiden, men får på plass en ordning raskt, understreker Moxnes.

– Grunnen til at KrF ikke ønsker å videreføre dagens ordning, er at den forskjellsbehandler veteraner skadet før og etter 2010. KrF er glad for at det nå blir slutt på denne forskjellsbehandlingen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

– Må stille opp

Både SV og Rødt satte saken på dagsordenen med sine forslag. SV-leder Audun Lysbakken mener Stortinget med vedtaket tar et helt nødvendig ansvar for alle soldatene som er sendt ut i krig og konflikt.

– Norske politikere kan ikke be om noe større fra enkeltmennesker. Da må også Stortinget stille opp for veteraner som har det vanskelig, og derfor er det kjempeviktig å få denne klageadgangen tilbake. Det er også svært viktig at regjeringens modell om å legge dette til Finansklagenemnda legges død, sier Lysbakken til NTB.

– Men jeg skulle ønske at vi bare kunne vedta at den gamle og gode modellen med en nemnd underlagt Forsvarsdepartementet kunne bestå. Å bestille en utredning slik de borgerlige partiene la opp til, er unødvendig bruk av tid, sier Lysbakken.

– Skal gå fort

Spørsmålet nå er når en ny ordning vil tre i kraft. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) lovet i tirsdagens debatt at det vil skje snart.

– Dette er et arbeid jeg er veldig opptatt av å få på plass. Så jeg kan svare et klart ja på at det skal gå fort, sa statsråden.

– Jeg fikk forsvarsministeren til å love å gå raskt fram. Vi skal passe på å holde ham ansvarlig. Jeg mener en ny ordning må være på plass i løpet av noen få måneder, sier Lysbakken.

