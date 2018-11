To menn siktet for grov vold i Fyllingsdalen – én løslatt

innenriks

Mannen ble funnet skadd i nærheten av Fyllingsdalen kirke i 19-tiden mandag. Han ble brakt til Haukeland universitetssjukehus. Tilstanden hans er fremdeles kritisk, opplyser sykehuset tirsdag kveld.

Politiet har pågrepet to personer og siktet dem for grov kroppsskade. De to er en mann i 20-årene og en 49-åring. Begge er kjent av politiet fra før. En av dem er norsk, den andre utenlandsk statsborger.

Rolf Knudsen representerer den 49 år gamle mannen som er arrestert i forbindelse med voldshandlingen. Tirsdag kveld opplyser Knudsen at klienten, som nekter straffskyld, er løslatt.

– Det var en riktig beslutning fra politiet å løslate min klient. Han er lettet, men hans tanker går nå til fornærmede, og han håper alt det beste for ham, sier Knudsen til Bergensavisen.

Avhør

– De to siktede er registrerte hos oss og kjent fra tidligere, men jeg kan ikke gå nærmere inn på hva slags forhold det omfatter, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om de tre var kjent med hverandre fra før.

– Vi har ingen opplysninger om at noen av de involverte tilhører noe spesielt miljø og ønsker heller ikke å gå nærmere inn på dette nå av hensyn til etterforskningen, sier hun.

Fredrik Verling representerer den siktende mannen i 20-årene.

– Min klient har vært i avhør og har forklart seg, men jeg ønsker ikke å kommentere hva han har forklart eller hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Verling til Bergensavisen.

Skogområde avsperret

Etterforskningen rettes også mot om det kan være andre gjerningspersoner involvert.

– Dette er en alvorlig hendelse, og politiet har derfor satt inn mye personell til å jobbe med saken. Våre teknikere er ferdige med undersøkelsene i det avsperrede skogsområdet der den skadde mannen ble funnet. Det er gjort sporsikring, men vi kan ikke gi noen opplysninger om det ble gjort noen funn av interesse, sier Knutsen-Berge.

Politiet ber om at de som har opplysninger i saken, tar kontakt.