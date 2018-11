Ap, Sp og SV vil se forsvarsministerens formelle grunnlag for hemmelighold om fregatt-havariet

innenriks

– Etter vår oppfatning hersker det tvil om det formelle grunnlaget for regjeringens linje om å være svært tilbakeholdne med å dele med offentligheten hva Forsvaret selv så langt vet om årsakene til ulykken, skriver de forsvarspolitiske talspersonene Liv Signe Navarsete (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Anniken Huitfeldt (Ap) i brevet til Bakke-Jensen.

De tre ber om en redegjørelse for det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om hva Forsvaret så langt vet om det som skjedde. Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i Øygarden natt til torsdag 8. november.

Navarsete, Lysbakken og Huitfeldt viser til Bakke-Jensens oppgjør med pressen i en samtale med NRK som ble vist tirsdag kveld og hans påfølgende uttalelser i Debatten.

– Etter opptredenen på NRK, hvor et samlet journalistkorps fikk på pukkelen for i det hele tatt å skrive om saken, vil vi vite hva som er hans formelle grunnlag for å unnta fra offentlighet såpass mye, sier Huitfeldt til NTB.

– Jeg ble urolig. Det var nesten så han trengte sin egen havarikommisjon etter opptredenen på NRK, sier Lysbakken.

