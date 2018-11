Høie bekrefter at departementet vurderte KrFs abortkrav

innenriks

Høie bekrefter at han i høst ba juristene i Helse- og omsorgsdepartementet vurdere hva som ville kreves av endringer i abortloven.

Oppdraget kom i etterkant av KrF-leder Knut Arild Hareides bok 25. september og at KrFs sentralstyre fredag 28. september satte «sorteringssamfunnet» som ett av tre hovedpunkter for debatten fram til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Høie skriver i et svar til Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol at det er i tråd med langvarig praksis at en statsråd benytter departementets embetsverk i pågående debatter.

Krever lovendring

– Jeg bekrefter i mitt svar at embetsverket var involvert. De konkluderte med at det vil kreves en lovendring for å endre dagens fortolkning av abortloven. Det gjelder både den delen av paragraf 2 c som av noen oppleves som diskriminerende, og retten til fosterreduksjon, sier Høie til NTB.

Han understreker at det ikke pågår noe lovarbeid i regjeringen for å endre abortloven.

– Likevel fikk du juristene i departementet til å se på nettopp lovendringer, hvordan henger dette sammen?

– Et arbeid for å endre loven vil kreve et politisk initiativ og en beslutning fra regjeringen. Der er vi ikke. Men jeg bruker også embetsverket i departementet for å kunne svare på spørsmål i debatter som reises av andre partier, pasientorganisasjoner eller mediene, sier Høie.

Historisk endring

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte med muligheten for en «historisk endring av abortloven» da han kjempet for blå side på fylkesårsmøtene som valgte delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Det endte som kjent med et knapt flertall for å søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre.

Ropstad kunne blant annet vise til uttalelser fra statsminister Erna Solberg (H) der hun åpnet for å diskutere endringer i abortloven med KrF, noe Ap-leder Jonas Gahr Støre på sin side blankt avviste.

– Skaper feil inntrykk

Solberg (H) fikk en lang rekke abortspørsmål i spørretimen i Stortinget 21. november. Aps Ingvild Kjerkol ville vite om embetsverket hadde vært involvert i å utarbeide det VG 2. november erfarte var en ferdig utarbeidet skisse fra Høyre som kunne komme i møte KrFs krav om å fjerne den såkalte «downs-paragrafen».

Det kunne statsministeren verken bekrefte eller avkrefte. Dermed rettet Kjerkol spørsmålet til Høie, som bekrefter at embetsverket gikk løs på både abortlovens paragraf 2 c og fosterreduksjon. Begge deler er helt uproblematisk, mener Høie.

– Kjerkols spørsmål er skrevet slik at en kan få inntrykk av at det er feil å benytte embetsverket til hjelp i denne type situasjoner, sier helseministeren til NTB.

Avviser skisse

Sonderingene mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er godt i gang. Målet er at eventuelle regjeringsforhandlinger starter over nyttår.

Noen konkret skisse fra Høyres side for å imøtekomme KrFs krav om endringer i abortloven er ikke utarbeidet, ifølge Høie.

– Vi har ikke lagd en ferdig løsning som vi sitter klar til å legge på bordet. Men endringer i abortloven er heller ikke noen ny problemstilling i Høyre. Vi jobbet mye med dette blant annet fram mot landsmøtet i 2013, da jeg ledet programkomiteen, sier Høie.

(©NTB)