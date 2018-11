Ni evakuert etter brann i Bergen

innenriks

Politiet fikk melding om brannen på Nesttun kl. 4.07 natt til torsdag.

Først ble åtte personer evakuert fra sine hjem, men halvannen time seinere fikk de flytte hjem igjen. Like før kl. 5.30 melder politiet til NTB at ni nye personer har blitt evakuert. Til sammen 17 personer har blitt evakuert i løpet av natten.

– De er ikke evakuert fordi det er spredningsfare, men fordi det er røyk i området, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB like før kl. 5.

Like før kl. 6 melder brannvesenet i Hordaland på Twitter at brannen er slukket. De meldte også at en del etterslukningsarbeid gjenstår.

Bygget var et eldre forretningsbygning med to butikker. Bygningen sto i en periode i full fyr. På grunn av mye vind i området jobbet brannvesenet intenst med å hindre videre spredning.

De evakuerte bor i nabobygningene til butikkbygget. Det skal ikke ha vært noen leiligheter i forretningsbygningen

(©NTB)