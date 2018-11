PST-sjef Benedicte Bjørnland kan bli politidirektør

innenriks

Ifølge Dagbladet er det gjort kjent på intranettsidene til PST at Bjørland har søkt på stillingen som politidirektør. Avisen har kilder som sier at det er hun som kommer til å få stillingen som er ledig etter at Reidar Humlegård tidligere i høst sa at han ikke ønsket å fortsette.

Benedicte Bjørland har ledet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siden 2012.

Søknadsfristen for stillingen som politidirektør gikk ut torsdag. Det er ikke kjent om flere har søkt.

Ifølge Dagbladet jobbes det i Justisdepartementet for å finne en internasjonal stilling til Reidar Humlegård.

