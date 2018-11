Røe Isaksen vil ha grensehandelsbarometer

innenriks

Både Virke og flere andre aktører i den norske varehandelbransjen har etterlyst en slik statistikk, særlig i lys av den kraftige økningen i netthandelen og problematikken rundt 350-kronersgrensa for tollfri handel.

Næringsministeren erkjenner situasjonen er uoversiktlig og sier regjeringen vil utrede behovet for å lage et årlig grensehandelbarometer.

– Økt netthandel fra utlandet og grensehandel har konsekvenser for verdiskapingen og sysselsettingen i handelsnæringen. Vi mangler god statistikk som beskriver utviklingen, sier han.

I dag er den viktigste kilden for statistikk for grensehandel en kvartalsvis undersøkelse fra SSB om nordmenns kjøp av varer og tjenester på dagsturer til utlandet.

Statistikken inkluderer ikke kjøp av varer i utlandet via nettbutikker og viser ikke grensehandel fordelt på varegrupper.

Nordmenns kjøp av varer fra utenlandske nettbutikker under 350 kroner registreres ikke. SSB utarbeider imidlertid et anslag for omfanget av slik netthandel og tar det med i tallene for samlet import i utenriksregnskapet.

Ifølge SSB økte grensehandelen med 4 prosent fra 3. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 2018. Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner – 571 millioner mer enn i foregående firekvartalsperiode. Anslagene for den avgiftsfrie netthandelen varierer fra 2,5 milliarder kroner til 18,4 milliarder kroner i 2017.

(©NTB)