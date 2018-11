Smuglet nesten 400 kilo gull til Norge – må i fengsel

innenriks

To snekkere, en maler, en bilmekaniker, en kaffeoperatør og en pensjonist har drevet storstilt smugling av gullbarrer til Norge, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett, skriver Dagens Næringsliv.

En 53 år gammel norsk snekker som er bosatt i Sverige, har ifølge dommerne i tingretten vært den sentrale organisatoren i saken. Han har ifølge dommen lagt til rette for at totalt rundt 397 kilo gull ble tatt inn i Norge uten at det ble betalt innførselsmoms, i alt 28 millioner kroner.

I tillegg til fengselsstraffen inndras 21 kilo gull som ble beslaglagt av politiet. Kiloprisen på 24 karat gull er i dag omkring 370.000 kroner, så totalverdien er 7,7 millioner kroner. Mannen fratas også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid.

53-åringens forsvarer, advokat Arnt Lauritz Kvitberg Angell, har ennå ikke snakket med sin klient.

– Min kommentar er vel at jeg tror han kommer til å anke, sier han til DN.

Forholdene som omfattes av dommen, skjedde mellom juni 2011 og mai 2012. Ifølge dommen er det snakk om 62 leveranser av gull med nesten like mange grensepasseringer.

En 56 år gammel svensk statsborger ble dømt til to års fengsel. Fire andre som er dømt for å ha vært kurerer, er dømt til mellom fem og tolv måneders fengsel. Dommen er ikke rettskraftig.

