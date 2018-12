34 ansatte i Coca-Cola må gå

innenriks

Kuttet skjer som følge av at Coop og Rema 1000 kutter ut såkalte eksterne varefremmere, skriver Nettavisen. Varefremming går ut på vareplassering i butikkhyllene, produktdemonstrasjoner og hylleombygging.

– Vårt salgskorps dekker hele det norske markedet. De som mister jobben blir ivaretatt på en god måte. Det er krevende for dem som er berørt, men vi opplever at folk har forståelse for det som skjer, sier kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca-Cola Norge til nettavisen.

Før nedbemanningen har salgsavdelingen til brusgiganten 253 årsverk. Det betyr at hver sjuende på avdelingen må gå, ifølge nettsiden. Totalt har Coca-Cola i Norge 608 ansatte.

(©NTB)