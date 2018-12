Søket etter savnet 18-åring i Trondheim gjenopptatt

innenriks

Fredag ble det funnet gjenstander på Brattøra i Trondheim som kan knyttes til Jacobsen. Funnstedet er utgangspunkt for søket som ble satt i gang i 9-tiden lørdag, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Brannvesenet bistår i søket med båt og dykkere, mens Røde Kors bistår med båt og søk på land.

18-åringen fra Skaun ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake etter en tur til Trondheim sentrum lørdag 17. november.

Politiet har tidligere opplyst at han skal ha vært på en fest sammen med noen andre ungdommer denne lørdagskvelden. De har forklart at de skilte lag for å gå hjem.

Jacobsen og kameratene skal ha vært på et hotellrom og drukket øl, har vennene sagt i politiavhør. Da de skilte lag om morgenen, skal 18-åringen ha sagt at han skulle finne en buss for å komme seg hjem til Skaun, men den gikk først på formiddagen.

