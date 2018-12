Dom for dødelig vold opphevet på grunn av feil i retten

innenriks

Gulating lagmannsrett dømte 45-åringen til fengsel i fem år og seks måneder, det samme som var utfallet av behandlingen i Dalene tingrett.

«Ved behandlingen i lagmannsretten ga rettens leder veiledning til lagretten blant annet om skyldkravet ved dødsfølge og om hva som ligger i at skadefølgen må være adekvat. Rettsbelæringen led på disse punktene av slike svakheter at det etter Høyesteretts syn kunne ha hatt betydning for at lagretten svarte ja på tilleggsspørsmålet om at kroppsskaden var grov. Av den grunn ble dommen opphevet», skriver Høyesterett i et sammendrag.

Voldsepisoden skjedde på et nachspiel i Eigersund natt til 31. desember 2016. Den 45 år gamle mannen slo en annen mann to ganger med knyttet hånd. Minst ett av slagene traff hodet med stor kraft. Mannen som ble slått, ble umiddelbart bevisstløs og døde dagen etter. Dødsårsaken var hjernehinneblødning.

