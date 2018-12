Mann hentet opp av vannet i Oslo

innenriks

Tidlig tirsdag morgen var brannvesen, helsepersonell og politi rykket ut til Langkaia i Oslo etter at et vitne meldte fra om en mann som var falt i vannet. I 6-tiden observerte NTB at en mann var blitt hentet opp og ble fraktet på båre inn i ambulanse.

– Vi vet ikke hvilken tilstand mannen er i, men han var bevisstløs og pustet med hjelp av maskin da han ble fraktet inn i ambulansen, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ulykken av brannvesenet klokken 5.47 tirsdag morgen. Ifølge vitnet gikk mannen under vannflaten rett før dykkerne fra brannvesenet ankom stedet. Politiet vet foreløpig ikke foranledningen til hendelsen.

