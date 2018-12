Bombegruppa har skutt mot pakke funnet i politihuset i Ski

innenriks

– Det er elementer i pakken som gjør at de må undersøke den nærmere. Dette vil ta minimum en time, opplyser Øst politidistrikt like over klokka 14.

Kundemottaket på politihuset er evakuert, og evakueringene og sperringene vil bli opprettholdt inntil videre.

– Vi har evakuert omtrent halvparten av huset i den delen hvor kundemottaket er. Bombegruppa er på plass og skal foreta nærmere undersøkelser, sier operasjonsleder Tom Sandberg til NTB.

Han kan ikke gi noen nærmere opplysninger om hva slags gjenstand det er, og hvordan den har kommet inn i huset, men den kan ha kommet via posten.

I forkant av meldingen om at det var skutt mot pakken, opplyste politiet at bombegruppa ikke vet hva den inneholder, men at de for sikkerhets skyld vile uskadeliggjøre gjenstanden i løpet av kort tid.

