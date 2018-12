Budsjett-tabbe bidro til bråket i Venstre

innenriks

Både VG og NRK siterer kilder på at en tabbe la grunnlaget for striden om HRS-støtten. Kuttet skapte sinne i Frp og bidro senere til en kraftig knekk i forholdet mellom Venstre-leder Trine Skei Grande og partikollega Abid Raja.

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram 8. oktober, foreslo Kunnskapsdepartementet å redusere støtten til HRS fra 1.835.000 til 1.350.000 kroner. Problemet var bare at dette ikke var klarert med resten av regjeringen.

– På den type poster kan det være saker som en helhet i regjeringen kan være opptatt av. Det gjøres endringer på statsbudsjettet som ikke er plenumsforankret i regjeringen, rett og slett fordi enhver statsråd har ansvar på sine områder og kan gjøre noen omdisponeringer i sluttfasen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Det er Høyre-nestleder Jan Tore Sanner som leder Kunnskapsdepartementet, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Konsekvensene av budsjettblemmen ble først at flere Frp-politikere reagerte på kuttet og krevde det fjernet. Deretter ble Venstre-politiker Abid Raja stilt i forlegenhet da han avviste påstander om at regjeringen var enig om å snu i saken, noe partileder Trine Skei Grande senere nektet for i en telefonsamtale hvor hun også baksnakket partifellen.

Forhandlingene om HRS-støtten endte med at den ikke ble redusert, men at pengene ble hentet fra årets statsbudsjett i stedet for neste års.

(©NTB)