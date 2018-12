Kvinne dømt til fengsel for å ha bidratt til skattesnusk

innenriks

Ifølge dommen sendte kvinnen i perioden 2006 til 2012 inn over 3.000 selvangivelser med uriktige fradragsposter for 202 millioner kroner. Dette ville ha gitt 52 millioner kroner mindre i skatteinntekter hvis det ikke hadde blitt oppdaget, skriver Aftenposten.

Kvinnen, som kom fra et sørasiatisk land som barn, har under behandlingen av saken hevdet at hun så på ligningen som en «søknadsprosess» og at hun ikke skjønte at hun gjorde noe kriminelt. Blant dem hun har hjulpet med selvangivelsen, er en mann bosatt på Stovner i Oslo som krevde å få dekket 88.000 kroner i reiseutgifter til jobben i Lørenskog, omtrent ti minutters kjøring unna. Dette omfattet blant annet bruk av ferje.

Kvinnen fra Romerike ble i 2017 dømt til seks års ubetinget fengsel i Nedre Romerike tingrett. Hun vurderer å anke lovanvendelsen i Eidsivating lagmannsrett til Høyesterett, ifølge forsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson.

