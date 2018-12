Abid Raja godtar Grandes beklagelse – sier han har full tillit til partilederen

innenriks

– Nå har Trine beklaget den samtalen. Hun har beklaget at hun sa det, og hun har beklaget det hun sa. Jeg tar den beklagelsen til meg og aksepterer den fullt ut, sier Raja til NTB torsdag ettermiddag.

– Gode ledere erkjenner sine feil. Trine er en god leder som har erkjent sine feil. Jeg har fått en unnskyldning og legger nå hele denne episoden bak meg, fremholder stortingsrepresentanten.

Han viser til at de to Venstre-toppene har kjent hverandre i to tiår.

– Et bekjentskap som har vart i 20 år, setter man ikke strek over fordi det skjer episoder hvor det, som hun sier, gikk en kule varmt. Vi har jobbet tett og godt sammen for Venstre, og vi kommer til å jobbe tett og godt sammen for Venstre fremover, sier Raja.

Han mener det er en god side ved det norske samfunnet både å be om unnskyldning når man gjør feil og å akseptere en beklagelse som blir gitt.

Ble skjelt ut

Det halvtimes lange forsoningsmøtet på Stortinget torsdag, hvor også parlamentarisk leder Terje Breivik var til stede, kom ifølge Raja i stand etter at han kontaktet Grande sist mandag. Han sier møtet endte med at de to ga hverandre en klem.

Grande måtte tidligere i uken legge seg flat og beklage etter at hun baksnakket Raja, som er Venstres finanspolitiske talsmann, i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim 10. november, midt under budsjettforhandlingene på Stortinget.

Asheim hadde satt på mobilens høyttaler da han i et budsjettmøte ringte opp Grande for en budsjettavklaring om støtte til organisasjonen Human Rights Service (HRS). Med flere finanspolitikere til stede overhørte Raja partilederen si at hun, ifølge flere medier, mente Raja undergravde hele budsjettprosessen og partiet.

– Sjokkerende

Raja bekrefter samtalen overfor NTB. Han vil ikke gå nøyaktig inn på hva som ble sagt, men tilbakeviser heller ikke det som er gjengitt i mediene.

– Det var veldig overraskende. Jeg var fullstendig uforberedt på den samtalen, intetanende. Vi ble satt ut alle sammen, det var litt sjokkerende, sier Raja.

Uklarhet om hvordan Venstre i budsjettforhandlingene ville forholde seg til spørsmålet om kutt i støtten til HRS var årsaken til at Asheim ringte til Grande.

– Det er et forbedringspotensial på kommunikasjon om hvordan saker er blitt forvaltet på ulike nivåer. Jeg og Grande er enige om at kommunikasjonen skal forbedres, sier Raja.

Venstre-profilen ble sykmeldt i etterkant av Grandes utskjelling, men er nå tilbake i jobb på Stortinget.

– Full tillit begge veier

Hendelsen har gitt ny næring til spekulasjoner om at Raja skal være ute etter å overta Grandes jobb, noe hovedpersonen kategorisk avviser.

– Jeg er ikke ute etter å ta jobben til Trine. Det har vært noen spekulasjoner om dette. Det vil jeg på det sterkeste tilbakevise.

– Jeg har Trines tillit til å være medlem i finanskomiteen og gjøre den jobben partiet trenger av meg der. Og Trine har min tillit til å være partileder. Vi står samlet bak henne som partileder, sier han.

Raja skjønner samtidig at folk stiller spørsmål om hvordan Venstre-ledelsen skal kunne samarbeide godt i fortsettelsen med den saken som nå er blottstilt i offentligheten.

– Jeg forstår at det kan fremstå vanskelig. Jeg kan også erkjenne at det å gjenoppbygge den tilliten, tar litt tid. Men vi har startet prosessen godt nå, sier han.