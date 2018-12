Mann dømt for seksuelle overgrep mot datter

innenriks

Under rettssaken i Jæren tingrett tilsto mannen å ha forgrepet seg fysisk på datteren, skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til dette er mannen funnet skyldig i å ha sendt nakenbilder til datteren og instruert henne til å sende nakenbilder av seg selv i retur.

Det var mannens ekssamboer som anmeldte forholdet.

Vitner har forklart at fornærmede hadde et nært forhold til sin far, og at hun gjerne betrodde seg til ham. Retten mener det er skjerpende at faren utnyttet denne fortroligheten.

Retten mener at lovbruddene kvalifiserer til en fengselsstraff på opp mot fire år, men på grunn av lang saksbehandlingstid settes straffen til tre års fengsel. 39-åringen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

