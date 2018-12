Børsen prøver å ta igjen det tapte – stiger fra start

innenriks

Børsoppgangen fredag følger dermed utviklingen på amerikanske børser torsdag og på de asiatiske børsene fredag morgen. Oppgangen kommer etter flere dager med negativ børsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Også på toneangivende indekser i Europa var det det en markant positiv utvikling.

Økningen i Oslo på rundt 1,3 prosent til snaut 837 poeng den første halvtimen etter åpning fredag morgen er likevel langt fra nok til å ta igjen det som gikk tapt i børsuroen torsdag. Flere momenter – som usikkerhet blant investorene om forholdet mellom Kina og USA, fallende oljepris og spenning knyttet til OPEC-møtet i Wien – førte til at hovedindeksen falt 3,75 prosent.

Oljeprisen fortsatt svak

Torsdag ble dermed den verste børsdagen i Oslo siden 8. februar 2016. Samtlige av de toneangivende selskapene på Oslo Børs sto i rødt ved stengetid. Det gjorde også oljeprisen.

Fredag formiddag var oljeprisen fortsatt svak, og dukket på ny under 60 dollar for et fat nordsjøolje på spotmarkedet. I 9.30-tiden lå nordsjøoljen på rundt 59,5 dollar fatet – rundt 1 prosent svakere enn ved midnatt.

Spenning rundt OPEC

Det knytter seg spenning til om OPEC-landene klarer å bli enige om kutt i produksjonen. Ved møteslutt torsdag kunngjorde organisasjonen at landene som deltok i Wien, ikke lyktes å bli enige om produksjonskutt. Isteden skal det gjøres et nytt forsøk fredag når oljeministrene fra ti flere land, deriblant Russland, deltar i diskusjonene.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih er usikker på om det blir enighet.

– Nei, jeg er overhodet ikke sikker på det. Vi diskuterer fortsatt hvordan eventuelle kutt skal fordeles, sa han.

