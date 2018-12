To nye el-Jaguarer skal kjøre Oslo-politikerne

innenriks

Tidligere har Oslo-byrådet fått kritikk for den såkalte «Raymobilen», en forurensende Audi A8, som ble blant annet ble brukt til å kjøre byrådsleder Raymond Johansen (Ap) rundt i byen.

Denne gang gikk kommunen for nullutslippsbiler.

– Teknologien på markedet har utviklet seg hurtig siden forrige tildeling som Rådhusets forvaltningstjeneste hadde i våren 2015. Vi er glade for at det nå er lansert elbiler på markedet som tilfredsstiller våre krav til sikkerhet, sier rådhusforvalter Marit Jansen.

Det er selskapet BC Norway AS som er tildelt kontrakten for leasing av de to bilene i tre år.

– Denne avtalen er også betydelig rimeligere enn forrige avtale, sier Jansen.

