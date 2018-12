Politiet i Oslo: Det sklir biler av veien overalt

innenriks

Bare i Oslo politidistrikt har de rykket ut på sju-åtte trafikkhendelser etter midnatt.

– Vi har veldig mange trafikkrelaterte hendelser i natt. Det sklir biler overalt, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB like før klokken 3 natt til lørdag.

– Heldigvis har det ikke vært snakk om store personskader, men vi må rykke ut for å finne ut av alvorlighetsgraden, og i tillegg eventuelt hjelpe til med dirigering, sier han.

Ved 3-tiden var to biler involvert i et uhell ved Skulleruddumpa. Og tidligere på kvelden havnet en bil på taket på Romsås i en singelulykke.

– La bilen stå

Jøkling er klar i sin oppfordring: La bilen stå om du ikke må ut å kjøre.

– Og om du må ut å kjøre, kjør varsom. Man skal jo kjøre etter forholdene, og teknisk sett har de jo ikke gjort det de som har havnet utenfor veien, tilføyer operasjonslederen.

Han forteller at det er nullføre og veldig sleipt på veiene.

Tre biler utfor veien

Det er også kaos i flere politidistrikter i landet. Utenfor Rygge i Østfold havnet tre biler utenfor veien rundt klokken 1.

– Det er tre biler som har havnet utenfor veien og venter på bilberging, i tillegg skal en eller to andre biler være involvert, fortalte operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB klokken 1.25.

Det er ikke meldt om personskader, men noen av kjøretøyene skal ha fått materielle skader.

– Det er svært glatte kjøreforhold og redusert fremkommelighet på stedet, advarer Sveen og ber bilister kjøre etter forholdene.

Politiet har også kontaktet veitrafikksentralen og bedt om at det blir brøytet på stedet.

Havnet i fjellveggen

Tidligere fredag kveld, rundt klokken 22, havnet en bil i fjellveggen ved Rakkestadveien i det samme politidistriktet. Det medførte store materielle skader, men ingen skader på sjåføren. Også der ble det meldt om glatte veier.

Bilister har havnet i trøbbel andre steder på Østlandet. I Sørøst politidistrikt havnet en bil på siden i Larvik like over klokken 23. To og en halv time senere meldes det om et utenlandsk kjøretøy som har kjørt seg fast og sperrer veien på Notodden i Kongsberg.

