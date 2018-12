innenriks

Politiet fikk melding om at en bil var funnet langs veien på Nesheim i Granvin kommune like etter klokken 12 søndag ettermiddag.

– Det fremstår som om at avdøde har fått et illebefinnende under kjøring. Det var mindre materielle skader på bilen, og det tyder på at den har trillet ned en mindre skråning i lav hastighet, opplyser Vest politidistrikt.

De pårørende er varslet, ifølge politiet.

(©NTB)