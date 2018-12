Krekar-saken i Italia utsatt til februar

innenriks

Det bekrefter hans italienske forsvarer Enrica Franzini overfor kanalen.

– Bakgrunnen for utsettelsen er at det nettopp har kommet beskjed fra norske myndigheter at de vil tillate Krekar å reise til Italia, sier Franzini.

Det går mot nok en utsettelse av rettssaken mot mulla Krekar i Italia ettersom norske myndigheter fremdeles ikke har gitt ham reisedokumenter.

Krekars norske advokat, Brynjar Meling, opplyste til NTB søndag kveld at hans klient ikke har mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise.

– Han har ikke hørt et ord fra noen av partene i saken. Og heller ikke fått noen reisedokumenter fra myndighetene i Norge, sa Meling.

Krekar har sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt i en terrorsak.

Meling har presisert at hans klient reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side. Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken i Italia, det andre er at han tas av FNs terrorliste, og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

(©NTB)