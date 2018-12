Obos selger leilighet for 95 millioner kroner

innenriks

Obos-sjef Daniel Siraj sier han helst ville satt prisen enda litt høyere, og han regner med at den blir solgt.

– Ja, hvis ikke hadde vi ikke satt prisen der. Grunnen til at prisen er satt sånn, er at det er en leilighet på over 300 kvadratmeter med 400 kvadratmeter takterrasse. Jeg mente vi burde satt prisen på 100 millioner, men markedsfolkene ville ikke gå høyere enn 95, sier Siraj til NRK.

Det har ifølge Siraj allerede vært flere som har vist interesse for toppleiligheten i tolvte etasje, som har fire soverom.

Han understreker at dette ikke er den nye sosiale profilen til Norges største boligforvalter.

– Dette er litt Robin Hood, ta fra de rike og gi til de fattige. Overskuddet bruker vi til å kjøpe tomter andre steder og bygge boliger i prosjekter som kanskje ikke er like økonomisk bærekraftige, og som er tilpasset lavinntektsgrupper, sier Obos-sjefen.

Prosjektet består av i alt 329 selveierleiligheter fordelt på tre bygg rett ved Frognerparken. De 46 første leilighetene er nå lagt ut for salg. Prisene i prosjektet starter på 6 millioner kroner for en treromsleilighet på 55 kvadratmeter.

