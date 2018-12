Mukwege vil ha Norge som partner i kampen mot voldtekt som våpen

innenriks

– Vi må handle, og det må først og fremst være forebyggende tiltak. Vi må også straffe bruken av voldtekt som våpen i krig. Her kan Norge være en mektig partner, sa Mukwege under en felles pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H), dagen etter at han mottok Nobels fredspris.

Den andre fredsprisvinneren Nadia Murad forlot landet tidlig tirsdag morgen og kunne ikke delta på møtet i statsministerboligen. Men Mukwege løftet også hennes sak, nemlig overgrepene mot hennes folk jesidiene. Han viste til at det pågår en FN-gransking av disse overgrepene og mener Norge må sørge for at granskingen får følger.

– Norge kan kjempe mot straffrihet på lokalt nivå, men også internasjonalt, sa han

Solberg lovet at Norge vil bruke FN-resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet mer målrettet.

– Den norske regjeringen vil arbeide mer aktivt med hvordan vi kan bruke resolusjon 1325. Når du går inn i fredssamtaler, må du gjøre barn og kvinner en del av samtalen. Det er et viktig aspekt som vil sikre at forbryterne blir stilt for retten. Dette vil vi arbeide for både i Kongo og Irak, sa Solberg.

Vedtatt i 2000

Resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd ble vedtatt i 2000. Den senere resolusjonen 1820 fra 2008, om seksuell vold i krig, går et skritt videre og slår fast at vold mot kvinner i krig er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Dette sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin tale mandag.

Statsministeren gratulerte Mukwege med fredsprisen og hyllet hans arbeid.

– Han er en sterk stemme mot seksualisert vold i alle typer konflikter. Det er et effektivt våpen i krig fordi det umenneskeliggjør dem som blir rammet. Jeg håper dette er en fredspris som kan føre til at vi kommer i gang med kampen mot dette, sa hun.

Mukwege håper Norge kan være en partner ikke bare mot straffrihet. Han ønsket også at Norge kunne bidra til å skape fred og stabilitet i Kongo. Mangelen på godt styresett, sammen med korrupsjon og konflikt, får følger utover Kongos grenser, påpeker han.

– Konsekvensene er en migrasjonsbølge. Folk forlater Kongo fordi det ikke er mulig å bli, påpeker han.

Mukwege tok også opp behovet for en erstatningsordning for de kvinnelige ofrene, og viser til at mange av dem blir diskriminert og utstøtt av samfunnet.

Vil ikke ha boikott

Under sitt besøk i Norge har Mukwege også satt søkelys på en av drivkreftene bak volden i Kongo: Kampen om dyrebare naturressurser, som for eksempel kobolt som i elbiler. Tirsdag meldte NRK at bilfabrikanten BMW nå vil slutte å bruke kobolt fra Kongo, men Mukwege vil ikke ha noen boikott.

– Jeg sier ikke at dere må boikotte Kongo. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte disse ressursene på en ren måte, sa han.

Fredsprisvinneren etterlyser en gruveindustri som respekterer menneskeverdet, og arbeider etterrettelig, slik at både industrien og lokalbefolkningen kan nye godt av ressursene.

