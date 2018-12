Ny plan skal redde flere fra småbåt-døden

innenriks

– Det er bra at det norske folk koser seg på sjøen. Men det er fortsatt for mange som dør, sier han til VG.

Ifølge båtlivsundersøkelsen fra 2018 eier norske husholdninger mer enn 900.000 fritidsbåter. 155 mennesker har omkommet i forbindelse med bruk av norske fritidsfartøyer de siste fem årene, 31 per år i snitt, med en liten nedgang de to siste årene.

23 personer har mistet livet i ulykker med fritidsbåt i 2018, viser tall VG har hentet inn. Tallene er oppdatert per 6. desember. I 2017 omkom 29 personer i fritidsbåtulykker.

– Norge er en kystnasjon, og mer enn 900.000 norske husstander har fritidsbåt. Da har også vi politikere et ansvar. Regjeringen gir derfor to millioner kroner for å starte arbeidet med å utforme en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, sier næringsministeren til VG.

Så lenge det oppstår ulykker på sjøen, må vi gjøre det vi kan for å forhindre dette og få ned ulykkestallene, framholder statsråden.

– En nasjonal handlingsplan for fritidsbåter bør lages etter modell av planen for trafikksikkerhet. Vi skal ha en nullvisjon for antall ulykker, og denne handlingsplanen skal hjelpe oss på veien – eller sjøen, sier næringsministeren.

(©NTB)