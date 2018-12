Frp ville stanse støtte til teater etter omstridt forestilling

innenriks

Frp fremmet forslaget under behandlingen av Oslo-budsjettet onsdag kveld, men forslaget fikk kun partiets egne stemmer, melder Dagsavisen.

Bakgrunnen for kuttforslaget er teaterstykket «Ways of Seeing» som ble fremført i slutten av november. I stykket omtales navngitte politikere og det vises filmede innslag av blant annet husene til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og stortingsrepresentant og partikollega Christian Tybring-Gjedde.

Partiet skriver i forslaget at dette kan «virke som en oppfordring til hærverk og brudd på lovgiving om privatlivets fred».

– Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere, sier Peter N. Myhre som sitter i finanskomiteen i Oslo.

6. desember ble huset og bilen til Tor Mikkel Wara tagget med ordet rasist og tegning av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen hans. Tybring-Gjedde sa da at det var nærliggende å tro at dette kunne knyttes til teaterforestillingen.

Black Box Teater får drøyt 12 millioner kroner i kommunal driftsstøtte i 2019. Teatersjef Anne Cecilie Sibue Birkeland sier at en advokat har sett stykket og konkludert med at det er innenfor ytringsfrihetens grenser.

– Det er ikke fastslått noen forbindelse mellom «Ways of Seeing» og voldshandlinger mot politikere. Vi fordømmer alle former for vold, sier hun.

